Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен към 31.12.2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 51

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ публикува данни за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен към 31.12.2024 година.

Подробна информация можете да откриете в прикачения файл.

Файлове

ДМА24

Размер: 82.4KiB | Тип: DOCX

