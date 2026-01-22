Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ публикува данни за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен към 31.12.2024 година.
Подробна информация можете да откриете в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Размер: 82.4KiB | Тип: DOCX