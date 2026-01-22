22.01.2026 15:17 , Людмила Калъпчиева

„Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за газа е Николай Младенов“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след официалната церемония, която се състоя в Давос, Швейцария. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент. „Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“, заяви Желязков. Премиерът специално подчерта, че за България няма финансов ангажимент. „Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от Съединените американски щати, така и от международната общност“, отбеляза министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков припомни, че Николай Младенов дълги години представлява достойно България като специален пратеник за Близкия изток на Организацията на обединените нации и изрази увереност, че под неговото ръководство ще бъде установен траен и устойчив мир в Газа. Желязков посочи още, че страната ни традиционно е в много добри отношения както с Държавата Израел, така и с Палестина, което е гаранция, че ролята на България се оценява като конструктивна и изключително ползотворна. „Затова и присъствието на Николай Младенов начело на възстановяването и институционалното укрепване на Газа, е изключително важно“, добави Желязков.

„Мирът и сигурността в региона на Близкия изток винаги са били от стратегически важно значение за България“, коментира министърът на външните работи Георг Георгиев, който е част от водената от премиера Желязков делегация в Давос за Световния икономически форум. Министър Георгиев обясни, че постигането на мир е предпоставка за предотвратяване на миграционна криза, подобно на тези, които сме виждали в близкото минало. „Мирът в Близкия изток е и предпоставка за сигурността и безопасността в нашия регион, но също и в цяла Европа“, категоричен беше министърът на външните работи. Георгиев изтъкна, че страната ни е външна граница на Шенгенското пространство, а близостта на региона на Близкия изток до България предопределя в много голяма степен процесите и архитектурата на сигурност, включително на Балканите. „От тази гледна точка за България постигането на мир в Газа е изключително важно решение“, допълни министър Георгиев.

Министърът на външните работи подчерта, че България подкрепя 20-точковия план на президента Тръмп за постигане на мир в Газа, а също и Плана за Газа, който беше одобрен с резолюция на Съвета за сигурност на ООН. „Двете са неразривно свързани и не на последно място фактът, че именно българин е върховният представител за Газа, който ще бъде част от Изпълнителния комитет към борда, за мен това е признание както за невероятната работа, която господин Младенов ще свърши, така също и за капацитета, който ще бъде инвестиран в подкрепа на мира в региона на Близкия изток“, допълни външният ни министър. Георг Георгиев подчерта още веднъж, че участието на България в Борда за мир под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп не води до финансов ангажимент за страната ни. „Финансовите приноси са доброволни. Нито една държава не е задължена за такъв“, каза още той и допълни, че взетите от Борда решения нямат автоматично прилагане в територията на която и да е от държавите членки.