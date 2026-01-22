Сливен, кратки вечерни новини, 22.01.2026 г., четвъртък

22.01.2026 16:03 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Скандални сцени белязаха държавното първенство по борба в Сливен, съобщи bTV - по време на финала в категория до 72 кг класически стил един от състезателите изрази бурно недоволството си от загубата, което прерасна във физическа разправа.

В Психологическо студио „KatrInside“ днес от 18:30 часа и утре в 08:15 часа ще се проведе Ин йога сеанс.

Рано тази сутрин в района на Сливен е регистрирано слабо земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер.

Към настоящия момент групата за седмични срещи в сряда в психологическо студио "KatrInside" е с изчерпан капацитет и записването е временно преустановено.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2024 година.

Инвестициите в дълготрайни материални активи в област Сливен бележат спад през 2024 година, сочат данни на Националния статистически институт.

„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – Д-р Пенкова“ ЕООД – Сливен обявява конкурс за лекари специализанти на места, финансирани от държавата, считано от 23.01.2026 г.