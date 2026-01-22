22.01.2026 17:26 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 13 минути | 0

Учениците от група по занимания по интереси "Мой роден език" проведоха тематично занятие, посветено на видовете изречения в българския език.

По време на заниманието четвъртокласниците от целодневна организация на учебния ден от групата 4. "а“ и 4. „д" клас затвърдиха и обогатиха знанията си за съобщителните, въпросителните и възклицателните изречения.

Чрез разнообразни упражнения те развиха уменията си да разпознават различните видове изречения и да ги използват правилно в писмената реч.

С много ентусиазъм и усмивки премина екипната игра "Живи изречения".

Група "Мой роден език" има за цел да обогатява и развива знанията на учениците по български език и литература чрез учебна дейност, творчески задачи и образователни игри, които правят ученето интересно и мотивиращо.

Ръководител: г-жа Вера Николова