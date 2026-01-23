23.01.2026 09:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 55

Под мотото „Вино, храна и любов“ Община Твърдица и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914 г.“ канят всички майстори и ценители на домашното вино да се включат в „Винария – Твърдица 2026“ и в традиционния конкурс за „Най-добро домашно вино“.

Конкурсът ще се проведе в следните категории: червено вино, бяло вино, розе и старо вино. Приемът на винени проби ще се осъществява в Читалището в Твърдица в периода от 23 януари до 5 февруари 2026 г., всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 часа. Пробите следва да бъдат предоставяни в пластмасова бутилка от 0,500 мл.

В рамките на Винарията ще се проведат и два допълнителни кулинарни конкурса – „Най-добра домашна гозба за вино“ и „Най-добро мезе за вино“, които ще дадат възможност на участниците да представят своите кулинарни умения и традиционни рецепти.

Тържественото награждаване на отличените участници ще се състои на 14 февруари 2026 г. от 19:00 часа в комплекс „Чилиците“.

За повече информация и закупуване на куверти желаещите могат да се обърнат на място в Читалището в Твърдица.

Организаторите канят всички жители и гости на града да станат част от празника, посветен на вкуса, традициите и любовта, и обещават много изненади и награди.