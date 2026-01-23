Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.01.2026 г.

23.01.2026 09:36 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 22.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.01.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност в град Сливен. На 22 януари, около 08,00 часа в кв. „Дружба“, екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен е извършил проверка на 35-годишен мъж. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 22.01.2026 г., в 13,46 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в лек автомобил „БМВ“, паркиран на улица в сливенския квартал „Комлука“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е двигателният отсек. Спасена е останалата част от автомобила. Причината за пожара е в процес на установяване.