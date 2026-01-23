УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че звеното „Български документи за самоличност“ при РУ-Твърдица, поради заболяване на служител, е създадена организация за административно обслужване на граждани за времето от 23 януари до 13 февруари 2026 г. при следния график:
- 23.01.2026 г. /петък/;
- 26.01.2026 г. /понеделник/;
- 30.01.2026 г. /петък/;
- 02.02.2026 г. /понеделник/;
- 06.02.2026 г. /петък/;
- 09.02.2026 г. /понеделник/;
- 13.02.2026 г. /петък/;
Прием на граждани ще се извършва само в посочените дни за времето от 08:30 часа до 17:30 часа.
В останалите дни приемът и връчването ще се извършва в звеното „Български документи за самоличност“ на ОДМВР Сливен.
ОДМВР-Сливен поднася извинението си към жителите на община Твърдица за причиненото неудобство.