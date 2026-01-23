Продължава обучението по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления”

23.01.2026 15:45 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 32

Екип от Дирекция „Киберсигурност” към ГДБОП в МВР изнесе лекция пред дванадесетокласници по тема „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“.

На 22 януари в ОДМВР-Сливен, като част от програмата за учебната 2025/2026 година, ученици от последния дванадесети клас от 10 сливенски училища присъстваха на лекция, свързана с превенцията по отношение сигурността на младите хора при общуването в Интернет. Инспектори от Дирекция „Киберсигурност” разговаряха с учениците за възможните рисковете в онлайн пространството и как да защитят себе си и своите близки. Лекциите по тези теми целят повишаване ниво на дигитална култура, което се явява от основно значение за предпазване на дигиталната самоличност, личните данни, финансите, личната свобода и сигурност .

В рамките на Националната превантивна програма до края на учебната година са предвидени беседи по темите „Превенция на трафика на хора“, „Превенция на употребата на наркотични вещества“ и „Превенция на престъпления против собствеността“.