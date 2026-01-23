23.01.2026 16:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев участва в първото за годината разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“. Срещата се проведе в Стара Загора и събра представители на местните власти от 24 от членуващите в асоциацията общо 32 общини.

Акцент в дискусиите бяха трудностите на общините при неприет държавен бюджет за 2026 г. На събитието беше обсъден преходът към еврото и проблемите при превалутирането, когато при някои проекти се закръгля по отделни позиции, а не общата сума. Членовете на асоциацията обсъдиха очакваните изменения в режима за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. Сред обсъдените теми беше и отпадането на ограниченията за управление и разпореждане със земите от т.нар. „остатъчен“ поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и др.

Обсъдени бяха и организационни въпроси като дата и дневен ред за отчетно Общо събрание и други инициативи през 2026 г.