Сливен, кратки вечерни новини, 23.01.2026 г., петък

23.01.2026 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 143

Кметът Стефан Радев взе участие в първото за 2026 година разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общини „Тракия“.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ публикува данни за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен към 31.12.2024 година.

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в Петата среща на върха на мрежата B40 в Загреб, която ще се проведе от 25 до 27 януари.

На 23 януари се проведе първият за 2026 година месечен прием на ортопеда доц. д-р Стефан Стефанов в МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен.

Известни сливналии изпратиха в петък следобед президента Румен Радев и посрещнаха гражданина Румен Радев в центъра на столицата - това са Минчо Афузов, бивш областен управител и бивш общински съветник, Стефан Пасков, зам.-председател на Общински съвет – Сливен, Владимир Русев, бивш депутат от Сливен, Петър Витанов, бивш евродепутат и внук на някогашния сливенски кмет Петър Марков и Михаил Тачев, емблематична фигура на БСП в Нова Загора.

Общинските съветници от „Възраждане“ в Сливен внесоха предложение за изграждане на регламентиран и безопасен пазар за плодове и зеленчуци на местните земеделски производители в село Калояново.

По окончателни данни през 2024 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 457.2 млн. лв., което е с 37.4% по-малко в сравнение с 2023 година.