СЛЪНЦЕ, ПЛАНЕТИ И МНОГО ВЪОБРАЖЕНИЕ – ТАМ, КЪДЕТО УЧЕНЕТО СТАВА ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Вълнуващо пътешествие из Космоса се състоя в часовете по „Човекът и природата“, където учениците от 4.а и 4.б клас показаха знания, въображение и завидна креативност в рамките на проектна дейност на тема „Слънчева система“. Под ръководството на своя учител Невелина Кикьова, децата превърнаха учебното съдържание в истинско научно и творческо приключение.

Четвъртокласниците изработиха впечатляващи макети и рисунки, които представят планетите, Слънцето и техните орбити по оригинален и запомнящ се начин. Сред проектите се откроиха светещи модели, нестандартни решения с чадър, обемни композиции и ръчно рисувани слънчеви системи, всяка със своя уникална идея и стил. Видимо беше, че въображението няма граници, когато знанието срещне вдъхновението.

Проектната дейност не се ограничи само до изработката. Учениците представиха своите проекти, като разказаха интересни и любопитни факти за планетите, техните особености и мястото им в Слънчевата система. С увереност и ентусиазъм те влязоха в ролята на малки изследователи и доказаха, че могат не само да творят, но и да споделят научни знания по достъпен и увлекателен начин.

Специална благодарност изказваме и към родителите, които активно се включиха и подкрепиха децата при реализирането на проектите. Тяхната помощ, идеи и насърчение допринесоха за високото качество и разнообразието на представените модели.

Проектът за Слънчевата система показа, че ученето може да бъде вдъхновяващо, практично и забавно, когато се съчетаят знание, творчество и работа в екип. Учениците от 4.а и 4.б клас доказаха, че са истински иноватори, готови да покоряват нови върхове – дори и космически.