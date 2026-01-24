Сливен, кратки вечерни новини, 24.01.2026 г., събота

24.01.2026 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 31

На 22 януари в ОДМВР-Сливен инспектори от Дирекция „Киберсигурност“ към ГДБОП изнесоха лекция за дванадесетокласници от 10 сливенски училища на тема „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“.

Кметът Стефан Радев взе участие в първото за 2026 година разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общини „Тракия“.

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в Петата среща на върха на мрежата B40 в Загреб, която ще се проведе от 25 до 27 януари.

Инвестициите в дълготрайни материални активи в област Сливен бележат спад през 2024 година.

Самостоятелната изложба на Велин Динев „Ритми на цветовете“ беше открита в галерия „Йордан Кювлиев“ в Сливен.

Д-р Васислав Петров достига до третия, последен етап от конкурса за директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, показват междинните резултати от процедурата, публикувани на уебстраницата на Министерството на здравеопазването.

Продължават успехите на роден терен на младия състав при девойките до 20 години на Волейболен клуб „Казанлък“, след оспорван мач девойките реализираха пореден успех с 3:0 при гостуването на „Сливен волей“.