Сливен, кратки вечерни новини, 25.01.2026 г., неделя

25.01.2026 16:12 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Сливен беше избран за общински шеф на организацията на мястото на бившия областен управител Веселин Вълчев.

На 27 януари в галерия “Нова” ще бъде открита изложба с картини на ученици от Художествена гимназия “Димитър Добрович” Сливен.

В галерия “Йордан Кювлиев” е подредена самостоятелната изложба на художника Велин Динев.

В Сливен се проведе специален концерт по повод 270-годишнината на композитора Волфганг Амадеус Моцарт.

По окончателни данни през 2024 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) възлизат на 457,2 млн. лв., което е с 37,4 на сто по-малко в сравнение с 2023 година.

Кметът на Сливен Стефан Радев беше удостоен с почетен медал и грамота по повод 140 години от победите на Българската армия в Сръбско-българската война.

Състезателят по борба от СК “Доростол” Емир Джеватов спечели бронзов медал на Държавното лично първенство за кадети в Сливен.