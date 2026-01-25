Както момичетата, така и момчетата завоюваха шампионските титли, с което училището стана двоен шампион. Това голямо постижение е резултат от упорит труд, дисциплина и отлична отборна игра.
Учителят им г-н Николай Колев и ръководството на училището са изключително горди с представянето на учениците и им поднасят своите искрени поздравления за постигнатия успех.
Големите победи се раждат там, където има единство, постоянство и вяра. Продължавайте да играете със сърце и да доказвате, че успехът е постижим за тези, които не се отказват!