НЧ „Съгласие – Напредък 1870“ открива Дигитален клуб в Котел

На 29 януари (четвъртък) от 11:00 часа Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870“ ще открие нов Дигитален клуб в град Котел. Той е изграден по проект „Изграждане на дигитален клуб НЧ „Съгласие – Напредък 1870“, гр. Котел“, финансиран по процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Новият дигитален клуб ще предостави модерна, достъпна и приобщаваща среда за развитие на дигитални умения, използване на електронни услуги и насърчаване на ученето през целия живот. Той е предназначен за цялата местна общност, с особен фокус върху лица в неравностойно положение, хора от уязвими групи, възрастни граждани с ограничен достъп до технологии, както и млади хора, които желаят да повишат своята дигитална компетентност.

От читалището съобщават, че новото пространство разполага с четири напълно оборудвани работни станции, ергономични мебели, съвременно компютърно и периферно оборудване, както и безплатен достъп до интернет, компютри и дигитални услуги за жителите на града. Работното време на дигиталния клуб ще бъде обявено допълнително.

Към момента в НЧ „Съгласие – Напредък 1870“ функционират четири творчески колектива – Детски танцов състав, Битов хор, Детска вокална група и кръжок „Народната памет разказва“. С откриването на Дигиталния клуб броят на действащите колективи и форми за работа с деца и младежи нараства на пет.

Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870“, учредено през 1870 година, има за цел да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и да удовлетворява културните потребности на общността. В партньорство с Община Котел читалището е и организатор на ежегодния Национален конкурс за деца до 14 години „Фолклорна огърлица“.