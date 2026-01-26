26.01.2026 10:10 , Людмила Калъпчиева

В Котел се проведе среща с науката с участието на Тома Томов – инженер-физик и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на събитието бяха представени две самостоятелни лекции – „40 години Чернобил“ и „Мястото на физиката в медицината“, които предизвикаха силен интерес сред присъстващите.

Разговорът започна с поглед към ядрената енергия и нейните приложения. Аудиторията се запозна с принципите на работа на различните видове ядрени реактори в атомните електроцентрали, както и с рисковете, свързани с радиоактивното замърсяване. Като естествена отправна точка към развитието на ядрените технологии бе представен и първият ядрен реактор, създаден от Енрико Ферми през 1942 година.

Постепенно темата прерасна в съпоставка между използването на ядрената енергия за мирни цели и създаването на ядрено оръжие за масово унищожение, свързано с името на Робърт Опенхаймер. Специално внимание бе отделено на причините и последиците от аварията в Чернобил, както и на актуални за България въпроси – сигурността на АЕЦ „Козлодуй“ и обществените дебати около проекта АЕЦ „Белене“.

Втората част на срещата насочи фокуса към приложението на физиката в медицината и нейното значение за опазването на човешкото здраве. Бяха представени примери от съвременната образна диагностика и лъчетерапията, както и ролята на прецизните измервания и изчисления за постигането на ефективно и успешно лечение.

Събитието премина при засилен интерес от страна на публиката, която активно се включи с въпроси и коментари, превръщайки лекцията в жив и смислен диалог между науката и обществото.