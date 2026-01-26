Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.01.2026 г.

26.01.2026 10:14 , Людмила Калъпчиева

26.01.2026 10:14 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.01.2026 Г.

За периода на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 25.01.2026 г., 09,37 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в навес, пригоден за живеене, към частен имот в село Селиминово. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са фургонът, домашно имущество, техника и други. Спасена е една сграда.

Най-вероятната причина за пожара е неправилно ползване на отоплителен уред - печка на твърдо гориво.

На 25.01.2026 г., в 15,32 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в кухня на апартамент, в сливенския квартал „Сини камъни“. Произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. При опит да загаси пожара 82-годишната собственичка на апартамента е вдишала дим. При пристигане на дежурния екип тя е евакуирана от жилището. Откарана е за преглед в болнично заведение от екип на ЦСМП- Сливен. Унищожени са домашно имущество, техника, мебели и други. Жилището и сградата са спасени. Най – вероятната причина за пожара е неправилно ползване на отоплителен уред (печка на твърдо гориво), оставени хартии и домашни вещи в близост до печката.

На 23.01.2026 г., в 11,57 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в производствен цех към фирма в град Сливен. Към мястото са изпратени два екипа на РСПБЗН-Сливен. До пристигането на дежурните екипи, служители на фирмата са загасили пожара с помощта на прахови пожарогасители. Пострадали няма. Унищожена е техника и суровини. Спасена е сградата. Причината за пожара е токов удар.

На 23.01.2026 г., в 20,45 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в дървена постройка в местността Припека край град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са постройката, домашно имущество, хранителни продукти и други вещи. Най-вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в ел. инсталацията към постройката.