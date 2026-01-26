26.01.2026 10:45 , Връзки с обществеността

От днес - 26 януари, започна кампанията за събиране на местните данъци и такси в община Сливен за 2026 година, съобщават от Дирекция „Местни данъци и такси“. Гражданите и фирмите, които внесат цялата сума за годината до 30 април, ползват отстъпка от 5 процента. Дължимите местни данъци и такси могат да бъдат заплатени и на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Плащанията могат да се извършват на касите в Дирекция „Местни данъци и такси“ в сградата на Общината, която работи от 8 до 17 часа, на касите в кметствата, на касите на EasyPay, FastPay, „Български пощи“ и във всяка търговска банка. При плащане с банков превод се посочва кодът на задължението и банковата сметка в Общинска банка АД - BG03SOMB91308428713744. Плащания могат да се извършват и чрез виртуален ПОС (през сайта на Община Сливен - необходим е ПИН код, който се издава безплатно в дирекцията лично или на лице с нотариално заверено пълномощно, както и чрез Квалифициран електронен подпис – КЕП и ПИК издаден от НАП).