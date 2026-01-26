Европейският парламент ще отбележи деня в памет на жертвите на Холокоста

26.01.2026 14:56 , Людмила Калъпчиева

Във вторник, 27 януари, Татяна Бучи ще се обърне към евродепутатите по време на специална пленарна сесия, посветена на Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

Осемдесет и една година след освобождаването на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц на 27 януари 1945 г., членовете на Европейския парламент ще отбележат Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие церемонията в 13:00 часа (българско време) с видеоклип. След това тя ще произнесе реч, последвана от музикално интермедио.

След това пред евродепутатите ще се обърне оцелялата от Холокоста Татяна Бучи.

Поменът ще приключи с минута мълчание в памет на жертвите на Холокоста и второ музикално интермедио.

Можете да проследите церемонията на живо на уебсайта на Парламента и на EbS+.

Татяна Бучи

Татяна Бучи е родена през 1937 г. във Фиуме, град в Северна Италия, който днес е част от Хърватия. През 1944 г. нацистите арестуват Татяна и семейството ѝ и ги интернират в Risiera di San Sabba, транзитен концентрационен лагер в Северна Италия. Татяна е едва на шест години, когато тя, четиригодишната ѝ сестра Андра, майка им, леля им, баба им и братовчед им са депортирани в Аушвиц на 4 април 1944 г.

Сестрите прекарват десет месеца в Аушвиц. Майка им, Мира, е прехвърлена от Аушвиц в Германия за принудителен труд във фабрика за боеприпаси. Баща им, Джовани, по това време е военнопленник в Южна Африка. Татяна и Андра Бучи са сред най-младите деца, оцелели от Аушвиц, които имат спомени от преживяното там.

След освобождението сестрите са изпратени в сиропиталището „Лингфийлд Хаус“ в Южна Англия. През декември 1946 г. момичетата се събират отново с родителите си в Италия. Сестрите се връщат в Аушвиц за първи път през 1996 г. Татяна днес живее в Белгия със семейството си.