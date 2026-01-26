Седмицата в ЕП: 26 януари – 1 февруари 2026 г.

26.01.2026 15:07 , Людмила Калъпчиева

Отбелязване на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Европейският парламент ще проведе пленарна сесия в Брюксел във вторник, 27 януари, от 13:00 ч. българско време, по време на която ще отбележи Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще открие тържествената церемония, след което Татяна Бучи, оцеляла от Холокоста, ще произнесе реч.

На живо: пленарна сесия на ЕП: отбелязване на Международния ден в памент на жертвите на Холокоста, вторник, 27 януари, 13:00 ч. българско време

НАТО / Марк Рюте, генерален секретар на НАТО. Членовете на ЕП от комисиите по външни работи (AFET) и сигурност и отбрана (SEDE) ще обсъдят с Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, последните развития в трансатлантическите ангажименти в областта на сигурността и отбраната (понеделник).

На живо: заседание на AFET / SEDE, понеделник, 26 януари, 16:30 ч. българско време

Отношенията между ЕС и САЩ. Членовете на ЕП от комисията по външни работи (AFET) ще обсъдят последните събития и отношенията между ЕС и САЩ с Андрю Пъздър, посланик на САЩ в ЕС (сряда).

На живо: заседание на AFET, сряда, 28 януари, 18:00 ч. българско време

Стоманодобивна промишленост на ЕС / Мита. Комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще приеме позицията си по законопроект, чиято цел е да защити стоманодобивната промишленост на ЕС от постоянния натиск от вноса по отношение на обема и цената. Предложението включва ограничаване на обема на безмитния внос, удвояване на вносните мита от 25% на 50% за някои стоманени продукти и засилване на проследимостта на вносните стоманени стоки (вторник).

На живо: заседание на INTA, вторник, 27 януари, 10:00 ч. българско време

Замразени европейски фондове за Унгария. Комисиите на ЕП по бюджетен контрол (CONT) и по бюджети (BUDG) ще обсъдят механизма за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава и замразените средства за Унгария с изпълнителните заместник-председатели на Европейската комисия Рафаеле Фито и Роксана Мънзату и с еврокомисар Пьотр Серафин (ресор бюджет, борба с измамите и публична администрация) (понеделник).

На живо: заседание на BUDG / CONT, понеделник, 26 януари, 18:30 ч. българско време

Шейн (Shein) / Незаконни и опасни продукти онлайн. След многократни откази през последните месеци, представители на онлайн платформата за търговия Шейн (Shein) ще се явят във вторник пред комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO), за да обсъдят спазването на правилата на ЕС относно безопасността на продуктите, защитата на потребителите и онлайн платформите (вторник).

На живо: заседание на IMCO, вторник, 27 януари, 16:30 ч. българско време

Условия на труд в складовете на Амазон (Amazon). Евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) ще обсъдят с трима вицепрезиденти на Амазон (Amazon) условията на труд в складовете на компанията. Публичното изслушване ще включва и изказване на складов работник от Амазон в Полша (сряда).

На живо: заседание на IMCO, сряда, 28 януари, 15:30 ч. българско време

Авторско право и генеративен изкуствен интелект (ИИ). Членовете на ЕП от комисията по правни въпроси (JURI) ще представят своите предложения за осигуряване на по-голяма защита, прозрачност и справедливо обезщетение за създателите на защитени с авторско право материали, използвани за обучение на технологии за генеративен ИИ (сряда).

На живо: заседание на JURI, сряда, 28 януари, 13:00 ч. българско време

Приоритети на кипърското председателство на Съвета на ЕС. Министри от правителството на Кипър ще представят своите приоритети относно председателството на Съвета на ЕС по време на срещи със съответните парламентарни комисии. Кипър изпълнява ротационното председателство на Съвета на ЕС до края на юни 2026 г. (от понеделник до четвъртък).

На живо: заседания на парламентарните комисии на ЕП

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще председателства откриването на пленарната сесия, посветена на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. В четвъртък тя ще бъде в Рим (Италия), където ще се срещне с Негово Светейшество папа Лъв XIV, както и с Игнацио Ла Руса, председател на италианския Сенат, Лоренцо Фонтана, председател на Камарата на депутатите, и Джорджа Мелони, министър председател на Италия.

