26.01.2026 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 10 минути | 2

„Градовете като двигатели на устойчивото развитие“ e основната тема на Петата среща на върха на мрежата на балканските градове B40, която се провежда в Загреб, Хърватия. В нея участва кметът на Сливен Стефан Радев. Той информира, че основен акцент на форума е сближаването между градовете от В40 и търсенето на общи решения по различни теми - устойчиви и интелигентни градове, културни и творческите индустрии, туризъм и сътрудничество между градовете.

„Темите, които поставя Петата среща на върха, са свързани пряко с бъдещето на хората във всяка една от страните, които членуват в балканската мрежа. Ние имаме общи ценности за стабилност и развитие. Акцентира се върху отстояването и защитата на местната демокрация, задълбочаването на отношенията между градовете и бъдещото развитие във всяко отношение“, каза Радев.

Той участва в кръгла маса за ролята на градовете като стълбове на демократичната устойчивост, където бяха обменени идеи и опит за демократични практики. Участваха още кметове на Истанбул, Измир, Бурса, София, Солун, Загреб, Сараево и други.

Срещата на върха е домакин и на Общото събрание на B40, заседанието на Изпълнителния комитет и серия от двустранни разговори на високо ниво между градските лидери.

B 40 е мрежа от балкански градове. Създадена е на опита на международни инициативи като C40, G20, G7. B40 се управлява на ротационен принцип – всяка година град от нея е председателстващ, като неговият кмет изпълнява ролята на президент. Тази година София предава председателството на Загреб.

Сливен се включи в Мрежата на балканските градове през 2022 година.