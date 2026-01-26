Твърдица ще отбележи празника Трифон Зарезан с вино, традиции и добро настроение

26.01.2026 16:10 , Людмила Калъпчиева

Община и организаторите канят всички жители и гости да се включат в празничното отбелязване на Трифон Зарезан – деня на лозарите, винарите и доброто настроение.

С чаша вино, вкусна храна и много усмивки ще бъде отправено пожелание за берекет, здраве и сполука през цялата година. Празникът е повод да се съхранят традициите, да се съберем заедно и да споделим духа на българското лозарство и винопроизводство.

Събитието ще се състои на 1 февруари 2026 г. (неделя), като началото е в 10:30 часа, с тръгване от площад „Свобода“.

Организаторите отправят покана към всички желаещи да станат част от празника и да споделят този ден, изпълнен с настроение, традиции и добри пожелания.