Община Сливен отчита резултати и предизвикателства в контрола на безстопанствените кучета

Над 1900 безстопанствени кучета са обработени на територията на община Сливен за периода 2021–2025 г., показва анализ, включен в предложение за актуализация на Програмата и плана за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2026–2030 г.

Според данните, за петгодишния период са заловени общо 2165 безстопанствени кучета, като 1958 от тях са обработени. От обработените животни 1085 са женски, а 873 – мъжки. Извършените дейности включват улавяне, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, кастрация, маркиране и връщане по местата на залавяне.

Анализът отчита и тенденция към постепенно намаляване на броя на обработените кучета през годините. През 2021 г. са обработени 492 животни, през 2022 г. – 398, през 2023 г. – 359, а през 2024 г. – 296. През 2025 г. обаче е регистрирано временно увеличение, като са обработени 413 кучета, съобщава БТА.

Въпреки постигнатите резултати, в анализа се посочва, че основните причини за продължаващия проблем с безстопанствените кучета остават недостатъчният контрол върху размножаването и регистрацията на домашните животни, сезонното им изоставяне, както и ограниченият финансов ресурс.

Предложението за актуализация на програмата предстои да бъде разгледано на редовната сесия на Общинския съвет – Сливен на 29 януари.

Припомня се, че още през 2015 г. общинската администрация е имала намерение да изгради приют за бездомни кучета, но десет години по-късно проектът все още не е реализиран.