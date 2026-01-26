Сливен, кратки вечерни новини, 26.01.2026 г., понеделник

26.01.2026 15:51 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Кметът на Сливен Стефан Радев участва в Петата среща на върха на мрежата на балканските градове B40, която се провежда в Загреб под мотото „Градовете като двигатели на устойчивото развитие“.

От 26 януари стартира кампанията за събиране на местните данъци и такси за 2026 година в община Сливен, информират от Дирекция „Местни данъци и такси“.

Самостоятелната изложба „Ритми на цветовете“ на художника Велин Динев беше открита в галерия „Йордан Кювлиев“ в Сливен.

На 22 януари в ОДМВР-Сливен инспектори от Дирекция „Киберсигурност“ към ГДБОП изнесоха лекция за дванадесетокласници от 10 сливенски училища на тема „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“.

Над 1900 безстопанствени кучета са преминали през обработка на територията на община Сливен в периода 2021–2025 г., сочи анализ, включен в предложение за обновяване на Програмата и плана за действие за контрол на популацията за периода 2026–2030 г.

Делото „Чист въздух“ срещу горенето на отпадъци в ТЕЦ ще се гледа на 27 януари от 14:00 ч. в Административния съд – Сливен.

Новото попълнение на СК „Михаил Желев – Сливен“ Евгения Стоименова донесе две титли на клуба от Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в зала.