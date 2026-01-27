Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.01.2026 г.

27.01.2026 10:12 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.01.2026 Г.

Твърдица: Криминалисти от РУ-Твърдица са задържали извършител на кражба от офис на автогарата в град Твърдица. Сигналът е подаден на 26 януари за кражба на портмоне с пари и лични документи. По данни на заявителя откраднатата сума е 300 евро и 100 лева. След проведените издирвателни и процесуално-следствени действия извършителят е установен и в рамките на деня е задържан. Той е криминално проявен мъж на 24 години от град Шивачево. Доброволно е предал част от откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

21-годишен водач на лек автомобил „Форд Торнео“ е хванат да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. Проверката е извършена на 27 януари, около 00,35 часа, в град Шивачево при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,13 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 26.01.2026г., около 15,40 часа, в РСПБЗН-Твърдица е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. ''Димитър Атларски'' в град Шивачево, собственост на 76-годишна жена. Произшествието е ликвидирано в 17,50 часа от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Пострадали няма. Унищожени са домашно имущество, техника и 80 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата. Причината е късо съединение в ел. инсталацията.

Пожарникари от РСПБЗН-Твърдица помогнаха на жена, закъсала с автомобил на път ІІІ-662 /Твърдица- хижа Чумерна/. Инцидентът е станал на 26 януари на заледен пътен участък в зоната на завой. Няма пострадали. Сигналът е получен от телефон 112 в 18,20 часа. Дежурният екип е изкарал автомобила от заледения участък, след което е ескортирал жената до град Твърдица.