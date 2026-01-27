27.01.2026 10:13 , Людмила Калъпчиева

„Потребителите винаги са много важен регулатор на пазара, особено в по-чувствителни периоди като този, в какъвто се намираме в момента. Важно е като такъв да осъзнаем своята роля, защото нито институциите, които в момента активно извършват проверки, нито ние като потребители, нито търговците сами могат да се справят поотделно. Трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем общество.“

Това коментира в предаването „Лице в лице“ Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

„Прави ми впечатление от коментарите в онлайн пространството, от репортажи в медиите, че голяма част от търговците все още не са достатъчно добре запознати с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Все още не всички спазват правилата по отношение на двойното обозначаване - особено когато става въпрос за съобщение за намаление. Там законът е категоричен, разпоредбите са императивни, не предполагат тълкувание - трябва да има старата цена, която е прилагана поне 30 дни преди съобщението за намаление, и новата цена, която плаща потребителят в левове и в евро“, коментира експертът.

Тя посочи, че още преди настъпването на периода на задължителното двойно обозначаване на цените, някои търговци са си позволявали да подвеждат потребителите при посочването на цените – например, изписвали са цената в левове и в евро по различен начин, добавяли са допълнителни условия върху етикетите и пр. „Затова преди приемането на промените в закона през юли миналата година предложих и беше прието да се разпише текст, че стойностите и валутите трябва да са в еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, за да може потребителите да ги възприемат в цялост.“, каза още Руменова. По нейно предложение още по време на общественото обсъждане на закона изрично бе записано, че в периода на двойното обращение, който изтича в края на януари, рестото се връща изцяло в левове или в евро, а не се допуска т.нар. „смесено ресто“.

„Информираността е най-важна, дори едно от първите формулирани права на потребителите при възникването на идеята за потребителска защита е именно правото на информация. Информираността ни сега се състои в това да знаем онова, което ние пазаруваме и искаме да си купим, къде колко струва. С нашата покупка или отказ от нея ние даваме санкцията на търговеца и това е по-доброто като регулация на пазара.“, отбеляза тя. Но подчерна, че когато потребителите срещат затруднения, трябва да подават сигнали до институциите, които на свой ред да извършват необходимите проверки, включително документални, да се произнасят относно законосъобрзността на дейността на дадения търговец и да налагат санкции при установяване на нарушения.

В оставащите 5 дни на двойно обращение на левове и евро търговците нямат право да връщат смесено ресто, а след 1 февруари единственото валидно разплащателно средство у нас ще бъде еврото. Двойното обозначаване на цените на стоките и услугите обаче остава валидно до 8 август 2026 г.