QNAP обяви 3U компактен NAS за високопроизводителен сторидж и виртуализация

27.01.2026 11:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 17 минути | 0

Моделът TS-h1655XeU-RP разполага с 10GbE връзки (опционално 25GbE), Intel® Atom® 8-ядрен процесор и 12+4 хибридни слота за дискове.

QNAP® Systems, Inc. представи TS-h1655XeU-RP, 10GbE мрежов сторидж (NAS) с малка дълбочина, предназначен за бизнеси и професионалисти с ограничено пространство в стелажа. Работещ със ZFS операционна система QuTS hero, този модел разполага с дванадесет 3,5-инчови SATA слота за дискови устройства и четири универсални E1.S/M.2 PCIe NVMe слота. Мощното решение за хранилище с голям капацитет осигурява достъпност, мащабируемост и целостност на данните – идеално за централизирано съхранение и архивиране, сътрудничество, виртуализация и приложения за видеонаблюдение.

„Компаниите днес изискват повече от голямо хранилище, те се нуждаят от скорост и мащабируемост, за да поддържат бъдещ растеж“, каза Анди Чуанг, продуктов мениджър в QNAP, добавяйки: „Компактният NAS TS-h1655XeU-RP за монтаж в шкаф/стелаж не само поддържа QNAP JBOD с малка дълбочина за безпроблемно разширяване на сторидж системите, но също така интегрира задно монтирани M.2/E1.S NVMe слотове за рентабилно повишаване на производителността на хранилището или мрежата, което го прави идеален избор за бизнеси от всякакъв мащаб.“

Основни характеристики

• Високонадеждно ZFS хранилище

Поддържа самовъзстановяване, вградено дедупликация и компресия на данни, SnapSync за възстановяване след бедствия, WORM защита на данните за непроменливост и SSD-оптимизирана производителност за критични за бизнеса натоварвания.

• 3U шаси с малка дълбочина, 38% спестяване на място

С дълбочина от само 29,6 см (11,6 инча), TS-h1655XeU-RP се вписва в компактни стелажи и периферни изчислителни среди, което го прави идеален за сървърни помещения, AV системи и помещения за видеонаблюдение, където пространството е ограничено.

• Мощен 8-ядрен процесор

Работи с 8-ядрен процесор Intel® Atom®, поддържащ ускорение на AES-NI криптиране и технология Intel® QuickAssist (QAT) за хардуерно ускорено компресиране и декомпресиране на данни. Паметта е разширяема до 64GB, с поддръжка на ECC памет за подобрена стабилност.

• Иновативни E1.S/M.2 NVMe слотове

Четири вградени E1.S/M.2 PCIe NVMe Gen 3 слота позволяват кеширане със SSD дискове, високоскоростни пулове за съхранение или допълнителна 10GbE свързаност чрез мрежовия модул QXG-ES10G1T E1.S-to-10GbE, подобрявайки производителността на NAS за взискателни приложения.

• Нативна 2.5GbE и 10GbE производителност, с 25GbE надграждане

Предлага се с два 2.5GbE порта и един 10GbE порт. Два PCIe Gen 3 слота поддържат инсталирането на 25GbE мрежови адаптери, което позволява ултрабърз трансфер на данни и високоскоростни натоварвания.

• Резервирано захранване за подобрена надеждност

Двата захранващи модула намаляват риска от неочакван престой, осигурявайки непрекъсната работа дори в критични среди.

За информация относно наличността на новия модел мрежов сторидж TS-h1655XeU-RP, моля, посетете официалния онлайн магазин на QNAP и глобалните канали за продажби или се свържете с вашия местен търговски представител на QNAP.

За повече информация и за да видите пълната гама продукти на QNAP, моля, посетете http://www.qnap.com.

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, изискано проектиран хардуер и собствено производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние си представяме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, IT/OT устойчивост и облачно управление, давайки възможност на организациите в различни индустрии да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.