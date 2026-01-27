Творческа среща с писателката Гергана Лаптева в библиотека „Зора“ – Сливен

27.01.2026 13:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 45 минути | 35

Библиотека „Зора“ – Сливен кани всички любители на литературата на творческа среща с българската писателка Гергана Лаптева, която ще се състои на 6 февруари 2026 г. от 17:30 часа в сградата на библиотеката на пл. „Хаджи Димитър“ №1.

Гергана Лаптева е автор на три пътеписа, посветени на Южна Америка и Антарктида – „Непознатата Южна земя – Terra Australis Incognita“, „Посока юг – пътуване към Антарктида“ и „Врата на боговете. Южна Америка – истории от земята на инките“, както и на шест исторически трилъра: „Божествен аромат“, „Тайната на Апамея“, „Момичето от портрета“, „Монетата“, „Третият слой“ и „Съкровището на Цезар“.

Неслучайно творчеството ѝ често е сравнявано с това на Дан Браун – романите ѝ се отличават с динамично действие, интелектуална интрига, богата фактология и сюжети, вдъхновени от реални събития и актуални теми от съвремието. Емоционалният стил на писане и умението да оживява миналото като неизчерпаем източник на истории бързо я нареждат сред любимите съвременни български автори.

Гергана Лаптева е родена в София. Завършва Училището по изящни изкуства „Илия Петров“ със специалност „Живопис“, а висшето си образование получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Палеонтология“. Тя е член на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания, където ръководи отдел „Култура“.

Писателката е участвала в седем експедиции до Антарктида като художник и фотограф в различни „еко арт“ проекти и е основател и координатор на програмата ЕКОАНТАР. В знак на признание за нейния принос към българската дейност в Антарктика, нейното име носи остров Лаптева, разположен в архипелага Палмер, Западна Антарктида.

Творческата среща в библиотека „Зора“ ще даде възможност на публиката да се докосне до света на пътешествията, науката и историческия трилър, както и да разговаря лично с авторката за нейните книги и вдъхновения.