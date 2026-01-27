Промяна в маршрута на автобусните линии в кв. „Речица“ заради ремонтни дейности

27.01.2026 13:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 36

Във връзка с извършване на ремонтни дейности в кв. „Речица“ се въвежда временна промяна в маршрута на автобусните линии, обслужващи квартала и преминаващи през него.

Промяната засяга автобусни линии с номера 5, 6, 5М, както и междуградските линии Сливен – Старо село, Сливен – Злати войвода и Сливен – Коньово.

Влизането на автобусите в кв. „Речица“ ще се осъществява по ул. „Михаил Греков“ до центъра на квартала, а излизането – по ул. „Свети Иван Рилски“, с включване към главния път Сливен – Нова Загора до спирка ПП „Успех“.

Поради променения маршрут няма да се обслужва спирка „Бензиностанция Стелмар“.

Община Сливен и превозвачите поднасят извинения на гражданите за причиненото неудобство и призовават пътниците да планират своите пътувания, съобразявайки се с временните промени.