27.01.2026 13:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 36 минути | 36

Силно представяне и престижни отличия донесоха състезателите на СК „Михаил Желев – Сливен“ от Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в зала, проведен през изминалия уикенд. Сливенските атлети се завърнаха с три шампионски титли и един сребърен медал, утвърждавайки мястото на клуба сред водещите в страната.

Новото попълнение на клуба Евгения Стоименова донесе две златни отличия на сливенски адрес. Атлетката, която от този сезон се състезава за Сливен, триумфира в дисциплините 200 и 400 метра. В бягането на 400 м тя финишира убедително първа с време 58.11 секунди, а на 200 м извоюва златото с резултат 26.03 секунди, след оспорвана надпревара.

Още една титла за СК „Михаил Желев – Сливен“ добави Димитър Стефанов в дисциплината тласкане на гюле. В най-добрия си опит с 5-килограмовия уред той постигна 16.52 метра, резултат, който е съвсем близо до норматива за участие на Европейско първенство за възрастовата група.

Сребърен медал за Сливен спечели и Жаклин Желева в бягането на 800 метра. Атлетката, която вече се състезава за клуба, носещ името на легендарния Михаил Желев, постигна личен рекорд от 2:21.00 минути, което ѝ донесе второто място в дисциплината.

Отличното представяне на Евгения Стоименова, Димитър Стефанов и Жаклин Желева е още едно доказателство за високото ниво на подготовка и потенциала на младите атлети от Сливен, както и за успешната работа в СК „Михаил Желев – Сливен“.