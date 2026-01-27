Базарът за продажба на мартеници в Сливен започва от 9 февруари

27.01.2026 14:13 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Традиционният базар за продажба на мартеници в Сливен ще се проведе от 9 февруари до 2 март. Със заповед на кмета са определени и местата за търговия на открито през този период - булевард „Цар Освободител“, „Общински пазари“, микропазарите в кварталите „Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“ и „Даме Груев“, както и района на магазин „Мерканто“ в квартал „Клуцохор“.

Не се допуска ползване на повече от две места на търговец, като между всяко място трябва да има не по-малко от два метра разстояние. Желаещите да се включат в базара могат да подават заявления от 2 февруари в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Сливен. Таксата, определена от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, се заплаща предварително.