Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за дейността на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година.
Данните можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Област Сливен | България
Размер: 87.7KiB | Тип: DOCX