Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 43

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за дейността на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година.

Данните можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Предприятия2024

Размер: 87.7KiB | Тип: DOCX

