Сливен, кратки вечерни новини, 27.01.2026 г., вторник

27.01.2026 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 6

Базарът за мартеници в Сливен ще отвори на 9 февруари и ще продължи до 2 март.

В периода 19–25 януари 2026 г. в област Сливен се отчита ръст на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за дейността на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година.

Над 1900 безстопанствени кучета са преминали през обработка на територията на община Сливен в периода 2021–2025 г., сочи анализ, включен в предложение за обновяване на Програмата и плана за действие за контрол на популацията за периода 2026–2030 г.

Кметът на Сливен Стефан Радев участва в Петата среща на върха на мрежата на балканските градове B40, която се провежда в Загреб под мотото „Градовете като двигатели на устойчивото развитие“.

На 3 февруари в Сливен ще се състои общинската конференция на БСП - форумът ще подреди кандидатите за депутати на общинската партийна организация.

Състезателите на Шах клуб „Сините Камъни“ постигнаха отлични резултати на международния турнир Купа „Траяна“, проведен в Стара Загора от 23 до 25 януари 2026 г.