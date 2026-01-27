Сливенският митрополит Арсений посети НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас

27.01.2026 16:01 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений посети Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

Владиката бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия архимандрит Димитрий и г-н Рафаил Янакиев, сътрудник на митрополита.

Повод за посещението бе инициативата на училищното ръководство за закупуване на концертен роял, към която се присъедини и Сливенската света митрополия с дарение в размер на 5000 евро.

Митрополит Арсений бе посрещнат от директора на училището г-н Маджаров.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, както и участие на учениците в различни културни и духовни инициативи на митрополията.

Освен финансовото дарение, Сливенският митрополит поднесе на музикалното училище икона на Пресвета Богородица и печатни издания на Епархийското издателство.