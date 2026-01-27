27.01.2026 16:33 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Неделното училище при храм „Св. Иван Рилски“ – гр. Бургас организира епархийски конкурс за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и техните приятели под надслов „Богородице, Дево, радвай се!“.

Цел на конкурса

Конкурсът има за цел да насърчи творческата изява на децата и учениците в различни области на изкуството, да развие у тях любов и благоговение към Господ Иисус Христос и Пресвета Богородица, както и да разшири познанията им за празника „Благовещение“. Чрез инициативата Неделното училище се утвърждава като място за духовно възпитание, културен обмен и творческо общуване.

Раздели на конкурса

Изобразително изкуство – тема: „Богородица и архангел Гавраил“.

Рисунките трябва да бъдат паспартирани, във формат А3, с картонена табела с напечатани името и фамилията на автора, възраст и населено място.

Приложно изкуство – тема: „Богородица и архангел Гавраил“.

Творбите могат да бъдат изработени от материали по избор (лесно преносими), с картонена табела с напечатани данни за автора (име, възраст, град).

Изпълнение на песен, посветена на празника или на Пресвета Богородица.

Записът следва да бъде във формат mp3, с продължителност до 3 минути, и да бъде изпратен на електронен адрес: atanassya@gmail.com.

Рецитация на стих, посветен на празника Благовещение.

Рецитацията може да бъде представена на живо или изпратена във видеоформат (mp4 или друг подходящ формат) на същия електронен адрес.

Изисквания за участие

Към всяка творба трябва да бъдат приложени следните данни:

Подписана декларация за съгласие за участие (от родител или ръководител).

Име и фамилия на участника, клас, детска градина, училище, школа или център.

Телефон за връзка с родител или ръководител.

Предаване на творбите

Творбите се приемат всяка неделя от 11:30 до 12:30 ч. в Неделното училище при храм „Св. Иван Рилски“ – гр. Бургас, лично от г-жа Атанасия Петрова – автор и организатор на конкурса.

Възможно е изпращане по куриер или по пощата на адрес:

8000 Бургас, ж.к. „Възраждане“, Неделно училище при храм „Св. Иван Рилски“, за конкурса „Богородице, Дево, радвай се!“.

Краен срок за участие: 18 март 2026 г.

Рисунките и приложните творби остават в архива на Неделното училище.

Награждаване

Тържественото награждаване ще се състои на 25 март 2026 г. от 11:00 ч. в храм „Св. Иван Рилски“ – гр. Бургас.

За повече информация:

тел. 0886 029 209 – Атанасия Петрова, ръководител на Неделното училище при храм „Св. Иван Рилски“ – гр. Бургас.