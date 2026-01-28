Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 28.01.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 75

1 05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН основно

3 05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

4 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

5 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

6 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

7 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

13 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

14 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

15 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно

16 07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

17 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

19 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

20 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно/основно

23 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТКТУРА СЛИВЕН висше

24 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

25 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно

29 12.1.2026 г. 12.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

31 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

32 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

33 04.2.2026 г. 04.2.2026 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ СЛИВЕН средно

36 09.2.2026 г. 05.2.2026 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

38 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 3 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно

40 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

42 02.4.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно

49 19.1.2026 г. 19.2.2026 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно

50 20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно

51 20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

52 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

53 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

54 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно

56 22.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

57 02.2.2026 г. 23.2.2026 г. 1 ЗАС СЛИВЕН висше

58 03.2.2026 г. 28.1.2026 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС БЛАТЕЦ висше

59 09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

60 09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

62 26.1.2026 г. 26.2.2026 г. 2 БОБИНЬОРКИ СЛИВЕН средно

63 20.2.2026 г. 16.2.2026 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно

64 09.2.2026 г. 04.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА СЛИВЕН висше

66 27.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПАЗАЧ-НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно

67 02.2.2026 г. 29.1.2026 г. 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше

Реклама