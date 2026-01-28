Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 28.01.2026 г.

28.01.2026 09:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 63

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 27.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 28.01.2026 Г.

22-годишен водач на лек автомобил „Ауди А5“ е хванат да управлява след употреба на наркотици. Проверката е извършена по време на специализирана операция, съвместно със служители на Зонално жандармерийско управление- Бургас. Акцията е проведена вчера с цел противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и пътна безопасност. Автомобилът е спрян около 14,10 часа на ул. „П. Енев“ в град Нова Загора. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РСПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Своевременно е ликвидиран пожар, без да причини преки щети, възникнал в комин на къща, намираща се в сливенския квартал „Ново село“.

Оказана е техническа помощ при пътно произшествие без пострадали на пътя между селата Калояново и Глушник.

Един сигнал се е оказал недействителен-два екипа са изпратени на сигнал за пожар в къща на ул. „Н. Филаретов“ в град Сливен, където не е установено произшествие.