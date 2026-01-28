Ново признание за Сливен и акад. Иванка Денева

28.01.2026 13:21 , Людмила Калъпчиева

Видната литературна изследователка д-р Анжела Димчева, (носител на наградата за критика „Нешо Бончев”), в анализ на романите на Неда Антонова във вестник „Словото днес”,(орган на Съюза на българските писатели, бр. 3, 2026), откроява постиженияа на родните автори, творящи в сферата на българската историческа романистика.

Основателно е жанрът на историческия роман да е показателен в най-голяма степен за завоеванията на мащабното словесно изкуство и богатство на нашия народ, видяно и от критика Димчева като представителни постижения за литературата ни, отразявали борбите и съдбините на българите. От нея са посочени култови имена на творци, чиито завоевания в сферата на романа са оценени като емблематични постижения, показателни за силата на българската повествователна традиция - в миналото и в наши дни (XX и XXI в.), в заключението й: „Достатъчно е да си припомним романовите класики в литературата ни – от „Под игото” на Вазов, през тетралогията на Фани Попова-Мутафова („Асеновци”), Димитър Талев („Железният светилник”,”Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”), “Балкани” на Яна Язова, та до така дискутирания роман „Време разделно” на Антон Дончев. Разбира се, историческата тематика е изцяло застъпена и при други популярни писатели на XX век (Ст. Загорчинов, Д. Мантов, Ст. Дичев, Вера Мутафчиева), а през новия век – с неотстъпна страст интерпретират историческите сюжети Иванка Денева и Павлина Павлова”, завършва обзора си критикът А. Димчева.

Известно е, че цялото творчество на акад. Иванка Денева е посветено и черпи инвенциите си от битието и национално-освободителните борби на народа ни и на хората от Сливен и Сливенския край: за държавност, нови бъднини, икономически и социален просперитет - видно от романите й „Жарава”, (определен от критиката „за събитие в българската литература”), отразяващ процесите на насилственото коопериране на земята в Сливенско”) - и особено, от мащабния роман „Кръстопъти и ветрове”, разкриващ историческите събития в Българско и Сливен в продължение на векове; в редица изследвания, посветени на „делото и енциклопедичните приноси на д-р Петър Берон, д-р Иван Селимински, д-р Г. Миркович и др. деятели в обществения живот и европейската наука от XIX в.,XX век и съвремието.

Името на д-р Иванка Денева е включено в няколко български енциклопедии, като в тази - с надслов „Бележити българи на съвременна България”, 2012 г., страницата за нея започва с думите на редакционния колектив: „Любима българска писателка. Автор с висок принос в критическото изследване на редица литературни произведия.”

„Литературна виртуална школа” я нареди до „най-четените български писатели”.

Удостоена с медал „Д-р Петър Берон” от Българската академия на науките и изкуствата за научна и творческа дейност.