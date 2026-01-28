Приетите решения на днешното правителствено заседание

28.01.2026 13:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 35 минути | 27

Одобрено е изменение на концесионния договор на Пристанищен терминал „Бургас-запад“

Правителството прие отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас-запад”, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

С приемането на решението активи - публична държавна собственост - част от пристанищна инфраструктура, ще бъдат обявени за активи - частна държавна собственост и ще бъдат премахнати. Активите представляват оборудване, което е напълно амортизирано, вследствие на дългогодишна експлоатация при тежки условия. Техническото му състояние не позволява безопасно използване, а възстановяването му е икономически нецелесъобразно.

Премахването на оборудването няма да повлияе на изпълнението на концесионния договор. Концесионерът е инвестирал в нова техника с по-висока производителност и по-добри технически характеристики, която гарантира нормалното и безопасно осъществяване на пристанищните операции на терминал „Бургас-Запад“.

Кабинетът се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика - формат „Телекомуникации“

Правителството се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведен на 5 декември 2025 г, в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

По време на Съвета беше проведен обмен на мнения по темата Опростяване и цифровизация: Намаляване на тежестта за предприятията в областта на цифровите технологии. Министър Мундров заяви, че промените, насочени към опростяване и оптимизиране на цифровото законодателство, са важна стъпка в правилната посока. В допълнение. България изтъкна, че за да се извлече максимална полза от предприеманите промени би следвало Европейската комисия да подпомогне държавите членки в процесите на прилагане и промяна в цифровото законодателство, включително чрез ясна картина на взаимодействие между различните елементи за избягване на противоречията между актовете и дублиранията в регулациите, изчистване на терминологичните противоречия, както и чрез позициониране на общи надзорни органи, там където тематиката позволява. Министърът, подчерта, че предложените от ЕК изменения в законодателствата трябва да се направят внимателно, без излишно бързане, тъй като държавите се нуждаят от достатъчно време, за да анализират предложенията спрямо собствената си специфика.

Освен това в рамките на редовното заседание, министрите проведоха и дискусия относно прилагането на Акта за цифровите услуги по отношение на онлайн платформите и електронната търговия. В тази връзка, в своето изказване министър Мундров подчерта значителния напредък от влизането в сила на Акта за цифровите услуги, но обърна внимание, че бързото нарастване на електронната търговия поставя националните органи под силен натиск, включително поради разнородните и несъгласувани изисквания в различните актове на ЕС. България подкрепи засилване ролята на Комисията, включително чрез единен европейски механизъм за пазарен надзор върху големите платформи, и подчерта необходимостта от последователен подход към операторите, които позволяват разпространение на незаконни и опасни продукти.

В заключителната част на Съвета, Кипър представи приоритетите на своето предстоящо председателство, със силен акцент върху цифровия суверенитет, киберустойчивостта, цифровата дипломация и ключовите законодателни досиета, както и предстоящите заседания на Съвета ТТЕ (формат „Телекомуникации“) - неформално на 23-24 март 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър и формално на 9 юни 2026 г. в Люксембург.

С постановление се възлагат дейности на „Българската банка за развитие“ ЕАД

С Постановление на Министерския съвет се възлага на „Българската банка за развитие“ ЕАД (ББР) управлението на инвестицията „Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради“. Съгласно действащото законодателство ББР не е сред органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и не й е възлагано управление и изпълнение на инвестиции, получаващи подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). С оглед на това е налице необходимост от изрична правна регламентация (с нормативен акт на Министерския съвет) на условията и реда, при които ББР ЕАД ще управлява и реализира схемата.

Средствата, предвидени от МВУ за обновяване на жилищни сгради, са в размер на 246,5 млн. евро. Схемата за субсидиране е сто процента безвъзмездни средства, които ще имат силен икономически ефект спрямо общините бенефициенти, за които е предвидено изпълнението на саниращите и енергоефективни дейности.

Одобрена е позицията на страната ни по дело Т-653/25 пред Общия съд на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България по дело Т-653/25 пред Общия съд на Европейския съюз.

То е образувано по искова молба, подадена съгласно чл. 263, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз пред Общия съд на Европейския съюз от жалбоподателя MS и 12 други жалбоподатели, в качеството им на ищци, срещу Съвета на Европейския съюз, в качеството му на ответник, за отмяна на Решение (ЕС) 2025/1407 на Съвета от 8 юли 2025 година относно приемането на еврото от България, считано от 1 януари 2026 г., Регламент (ЕС) 2025/1408 на Съвета от 8 юли 2025 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в България и Регламент (ЕС) 2025/1409 на Съвета от 8 юли 2025 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за България.

България поддържа позиция, че жалбата следва да се отхвърли от Съда изцяло като недопустима, а при условията на евентуалност - страната ни счита, че жалбата следва да се отхвърли от Съда изцяло като необоснована и неоснователна.

Одобрена е позицията на страната ни по дело Т-654/25 пред Общия съд на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на България по дело Т-654/25 пред Общия съд на Европейския съюз.

То е образувано по искова молба, подадена съгласно чл. 263, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз пред Общия съд на Европейския съюз от Станислав Добринов Стоянов, в качеството му на ищец, срещу Съвета на Европейския съюз, в качеството му на ответник, за отмяна на Решение (ЕС) 2025/1407 на Съвета от 8 юли 2025 година относно приемането на еврото от България, считано от 1 януари 2026 г., Регламент (ЕС) 2025/1408 на Съвета от 8 юли 2025 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в България и Регламент (ЕС) 2025/1409 на Съвета от 8 юли 2025 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за България.

България поддържа в позицията си, че жалбата следва да се отхвърли от Съда изцяло като недопустима, а при условията на евентуалност - страната ни счита, че жалбата следва да се отхвърли от Съда изцяло като необоснована и неоснователна.

Правителството одобри финансирането на разходи и трансфери по държавния бюджет в размер до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал

Със свое решение правителството одобри финансиране на разходи за персонал и социални плащания по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за месец януари 2026 г. в размер до 260 млн. евро. Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година.

При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила изменения в съответните актове.

Финансирането на разходите и трансферите се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република българия за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Акредитация на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан и за Киргизката република

Министерският съвет на Република България прие днес решение, с което се отправя предложение до Президента на Република България за издаване на указ за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик в Киргизката република със седалище в гр. Астана, Република Казахстан.

От установяването на дипломатическите отношения между двете страни до 2019 г. не са били предприемани стъпки за упълномощаване на посланици, които официално да представляват двете страни една пред друга. По молба на киргизката страна, през юни 2019 г. българското правителство предостави агреман за акредитиране на посланика на Киргизката република в Украйна и за извънреден и пълномощен посланик в Република България със седалище в Киев.

Конкретни задачи, свързани с осъществяването на дипломатическите отношения между България и Киргизстан, търговско-икономическите отношения, консулското сътрудничество и сътрудничеството в културната и образователната сфера, се изпълняват от посолството на Република България в Астана, Република Казахстан, в условията на отсъствие на формална акредитация.

След получаването на агреман от казахстанската страна, с Указ № 188 от 14 октомври 2025 г. на Президента на Република България за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан със седалище в гр. Астана бе назначен Георги Петров Воденски. Посланик Воденски връчи акредитивните си писма на президента на Република Казахстан на 9 януари 2026 г.

Допълнителното му акредитиране като извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Киргизката република ще позволи по-ефективно да се осъществява дипломатическото представителство на Република България пред киргизките власти и да бъдат защитавани българските интереси в Киргизката република в съответствие с принципа на реципрочност.

Одобрен е доклад за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС по време на Датското председателство на съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (1 юли - 31 декември 2025 г.). Докладът се изпраща на Народното събрание в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България.

Докладът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (1 юли-31 декември 2025 г.).

В Шестмесечната програма бяха включени 40 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през второто полугодие на 2025 г. по време на Датското председателство и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес. Развитието по досиетата и темите беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

Одобрена е шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Кипърското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).

Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2025 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и здравеопазване“, „Образование и култура“ и „Конкурентоспособност - научни изследвания“.

В Шестмесечната програма са включени общо 53 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

Правителството одобри годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения

на ЕС за 2026 г.

С Решение на Министерския съвет беше приета Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 година.

Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики. Приоритетите на правителството през тази година са фокусирани върху Многогодишна финансова рамка и Кохезионната политика, бъдещето на Общата селскостопанска политика, кръговата икономика и климата, както и енергийната сигурност.

Приет е актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Министерският съвет прие Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в световен мащаб в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма и чл. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

При изготвянето му са взети предвид измененията и допълненията на Наказателния кодекс и на Закона за противодействие на тероризма (обн. ДВ бр. 61 от 29.07.2025 г.).

Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на Република България срещу терористични заплахи; координиране на действията на компетентните държавни органи и превенция чрез установяване и отстраняване на факторите, способстващи извършването на тероризъм.

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.

Одобрена е спогодба за откриване на ГКПП Калотина 2 и Градина 2

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 (Република България) и Градина 2 (Република Сърбия) като основа за водене на преговори.

На свое редовно заседание на 13 ноември 2025 г. Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол е приел решение за изграждане на нов съвместен ГКПП на българо-сръбската граница, който да е разположен на българска територия в близост до ГКПП Калотина, същият да е предназначен за преминаване на лица и леки автомобили, да е със сезонна ангажираност и определено работно време.

След това е проведена и предварителна консултация с ЕК, от която е получено положително становище.

Проектът на спогодба предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт в района на землището на село Калотина, община Драгоман, на територията на Република България. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пътен ГКПП. Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия ГКПП и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на ГКПП, както и всички останали въпроси от общ интерес. Смесената комисия ще работи и ще взима решения в съответствие с указанията на правителствата на двете договарящи страни.

Одобрена е споготба с Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“.

Спогодбата предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно- пропускателен пункт, разположен в района на с. Капитан Андреево, община Свиленград, на територията на Република България и с. Капъкуле, вилает Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен преход.

Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която ще уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.

Бюджетът на Програма „Развитие на регионите“ ще може да бъде наддоговарян с до 20%

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 20 на сто над общия бюджет на програма, при съобразяване с изискванията на приложимото европейско и национално законодателство. Това реши Министерският съвет на днешното правителствено заседание с изменение на Решение № 623 от 2024 г. Промяната ще позволи навременно осигуряване на необходимия ресурс за сключване на договори за финансиране на одобрени проекти на допустимите кандидати по програмата и съществено минимизиране на риска от загуба на средства в срока за допустимост на разходите по ПРР и цялостното отчитане на програмата.

Наддоговорените средства ще бъдат осигурени от освобождаването на ресурс от реализирани спестявания от неусвоени средства, неверифицирани разходи, наложени финансови корекции, спестен ресурс след проведени обществени поръчки или след прекратяване на проекти по ПРР. По този начин не се ангажира ресурс, извън наличния по програмата, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Фонда за справедлив преход.

Одобрен е Окончателният доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Приключи периодът на изпълнение на актуализираната през 2020 г. Национална концепция за пространствено развитие (АНКПР) 2013-2025 г. Министерският съвет одобри окончателен доклад за нейното изпълнение. Той е разработен въз основа на задължителната по Закона за регионалното развитие независима последваща оценка за изпълнението на АНКПР 2013-2025 г. Представени са изводи и препоръки за провеждането на политиката за развитие на националната територия и разработването на Националната концепция за регионално и пространствено развитие (НКРПР), която ще бъде новият национален документ за регионално развитие за периода след 2025 г. Оценена е степента на постигане на целите на развитие, определени в Националната стратегия за регионално развитие, и е създадена основа за подобряване на качеството и приложимостта на документите за пространствено планиране на регионалното и местното развитие.

Изпълнението на програмите с европейско финансиране допринася за социално- икономическото развитие на страната и за сближаване между регионите, показва последващата оценка.

Актуализираната концепция включва елементи от Националната стратегия за регионално развитие и Националната концепция за пространствено развитие, като носи характеристиките на НКРПР.

Изводите и препоръките от доклада ще бъдат използвани при подготовката на новата стратегическа рамка за регионално развитие за периода след 2025 г. Целта е да се повиши ефективността при изпълнението на новия документ развитие на национално ниво.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне на четири броя имоти-публична държавна собственост за управление на Министерството на културата за нуждите на Народния театър „Иван Вазов“. Имотите се намират в област София, гр. София, Столична община, район „Сердика“, ул. „Ген. Столетов” № 23. С безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерството на културата ще се осигури нова складова база за Народния театър „Иван Вазов“.

Правителството обяви част от имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и даде съгласие за премахването му. Имотът, представляващ сграда в град Пазарджик, е предоставен за управление на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, към Министерство на правосъдието, но е с нарушена цялост и е опасна за ползване. Влошените технически характеристики създават условия за възникване на пожари и опасност за здравето и живота на хората, във връзка с местоположението на сградата - в застроен терен на затвора в града. В тази връзка след обявяването на сградата за частна държавна собственост тя ще бъде премахната.

По решение на правителството Община Костенец получава безвъзмездно правото на собственост върху държавни имоти в село Костенец. До момента те са ползвани от Министерството на вътрешните работи за изпълнение функциите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ - сектор „Почивно дело“, но са с отпаднала необходимост за ведомството. В имотите общината ще може да изгради социална инфраструктура чрез комплекс за социални услуги - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, както и за предоставяне на социални услуги от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и Център за настаняване от семеен тип за стари хора. По този начин общината ще разшири кръга на предоставяните от нея социални услуги. Ако намеренията не бъдат реализирани в срок до 5 години от придобиването на имотите, Община Костенец е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата.

Кабинетът разреши на „Автомагистрали“ ЕАД - гр. София да учреди безсрочно право на строеж върху поземлен имот, собственост на дружеството. Имотът е с площ 1638 кв. м и се намира в гр. София, ж.к. „Толстой“, ул. „Република“. Учредяването на правото на строеж се извършва чрез пряко договаряне, при цена, определена от независим лицензиран оценител.

Правителството дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за административните нужди на централното ръководство на политическа партия „Възраждане“. Решението е по реда на Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). Имотът се намира в гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 4, ет. 3 и е със застроена площ от 49 кв. м. Партията ще може да го ползва за срок от 10 години или докато отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии. Имотът ще се използва само и единствено за задоволяване на административните нужди на централното ръководство на партията и няма да бъде преотдаван под наем и преотстъпван за ползване, или за икономическа и стопанска дейност. Областният управител на област София ще разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставя цитирания имот, както и да прилага предвидените в ППЗДС санкции в случай на неизпълнение.

България и Азербайджан обсъдиха двустранното си сътрудничество на междуправителствена сесия в София

Министерският съвет прие решение, с което одобрява резултатите от Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Сесията се състоя на 30 октомври 2025 г. в гр. София, под председателството на Жечо Станков, министър на енергетиката на Република България, и Меджнун Мамедов, министър на земеделието на Република Азербайджан.

В рамките на заседанието се обсъдиха теми и въпроси от основните области на двустранните отношения: енергетика, икономика, търговия, селско стопанство, транспорт, туризъм, отбрана, интелектуална собственост и др. Сред акцентите в разговорите беше също разширяване на инвестиционното и енергийното партньорство между двете страни.

Азербайджан е ключов партньор на България за реализация на един от главните приоритети на страната ни в областта на енергетиката - диверсификацията на енергийните източници. Нашата страна се интересува от доставка на допълнителни количества природен газ от Азербайджан и изразява подкрепата си за бъдещото разширяване на Южния газов коридор. Работи активно по развитието на Вертикалния газов коридор като стратегически проект за Югоизточна, Централна и Източна Европа. България е партньор в проекта Green Energy Corridor за използване възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион.

По време на сесията Комисията набеляза съгласувани мерки за разширяване на деловите връзки между двете държави в различни сфери от взаимен интерес.

Кабинетът одобри финансиране на съдебната власт

за 2026 г.

Министерският съвет одобри финансиране на съдебната власт за 2026 г. за целите на обезпечаване на дейността на Върховния административен съд в размер на 2 098 877 евро.

Решението се прие в изпълнение разпоредбата на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г., според която до 1 януари 2026 г. Висшият съдебен съвет следва да обезпечи дейността на Върховния административен съд с цел да не бъде допуснато забавяне при разглеждането на делата, подсъдни на Върховния административен съд, предвид измененията на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г.), както и прекомерна натовареност на съдиите в този съд.

Открива се Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации в УНСС

Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации (ИКИБИ) се разкрива в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), реши правителството. Предложението за новата структура е на ректора на университета след решение на Академичния съвет.

Мотивите за откриването на новия институт са продиктувани от навлизането на блокчейн технологиите в световната икономика, което радикално променя начина, по който икономическите агенти си взаимодействат. Затова е необходимо създаване на адекватна на трансформациите образователна и изследователска инфраструктура. Чрез създаването на Института УНСС ще има възможност да предоставя икономически изследвания и консултантски услуги, свързани с Web 3.0, блокчейн технологията и криптоактивите.

Предвижда се Институтът да провежда научни изследвания и да публикува получените резултати в реномирани научни издания с международен научен рейтинг, да организира и участва в национални и международни научни форуми и други академични прояви.

Всички студенти в професионално направление „металургия“ ще бъдат освободени от такси

Всички новоприети студенти в професионално направление „Металургия“ ще бъдат освободени от семестриални такси, реши Министерският съвет. Целта на промяната в Списъка на професионалните направления и защитените специалности е свързана с необходимостта от осигуряване на достатъчен брой висококвалифицирани специалисти в тази област, а заплащането на такси затруднява приема.

До сега студентите в специалност „Металургия - на ОКС бакалавър и ОКС магистър след придобита ОКС бакалавър“ не заплащаха такси за обучение, а от академичната 2025/2026 година мярката ще се прилага за всички специалности от професионално направление „Металургия“. Промяната започва да се прилага от учебната 2025/2026 година за студентите, приети в първи курс.

Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика

Кандидат студентите ще могат да се явяват на общ конкурсен изпит по математика, подготвян и организиран от висши училища, за прием в направления „Администрация и управление“ и „Икономика“. Общ изпит ще може да се създава от университетите и за прием в професионалните направления „Технически науки“ от инженерните специалности, в които математическата и/или подготовката по физика/химия са ключов фактор за успешно обучение. Това реши правителството с изменение на Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти.

От учебната 2026/2027 година министърът на образованието и науката ще може да предлага не по-малко от 20 на сто от определения брой на приеманите студенти в тези направления да става или с такъв общ изпит или с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, който ще е с не по-малко от 60 на сто тежест при формирането на бала за приемане по съответната специалност.

Очаква се по този начин да има по-ясни критерии за оценяване на кандидатите в специалности, изискващи висока подготовка по математика и/или физика/химия. Също така да се насърчи интереса към инженерно-технически и природо-математически специалности, както и към специалности с висока обществена значимост, чрез въвеждане на изисквания за по-голяма тежест на ключовите зрелостни изпити.

Правителството добави и към Списъка на защитените специалности четири нови. Първата е Италианска филология, заради драстично намаляване на броя на студентите и недостига на специалисти, владеещи италиански език. Защитени стават и три специалности от направление „Музикално и танцово изкуство“, свързани с дирижиране на народни състави, на народен хор и на народен оркестър. Целта е да се подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцувално изкуство.

Национален център за спортна наука и иновации ще бъде създаден в София Тех Парк

Национален център за спортна наука и иновации ще бъде създаден в София Тех Парк, реши правителството на днешното си заседание.

В момента нито една институция не изпълнява системно ролята на технологичен интегратор, който да обедини научни звена, спортни организации, технологични компании и потребителите - спортисти. Тези дефицити водят до недостатъчно висока конкурентоспособност на елитния спорт, ограничени перспективи за детско-юношеския спорт, липса на технологично подпомагане и влошаващи се здравни показатели, свързани с физическата неактивност на населението.

Новият Национален център за спортна наука и иновации ще допринесе за оптимизация на подготовката на елитни спортисти, намаляване на риска от травми, по-прецизен анализ на натоварването и възстановяването, както и за внедряване на технологии и системи с изкуствен интелект в тренировъчния процес. В обществена перспектива инициативата ще подпомогне разработването и прилагането на програми за двигателна активност, насочени към различни възрастови групи, ще спомогне и ще подобри достъпа до профилактика и дигитални здравни решения.

От икономическа гледна точка проектът ще създаде условия за развитие на високотехнологичен научноиновационен сегмент в сферата на спорта и здравето, включващ разработки в областта на устройства и биосензори, софтуер за анализ на представянето, AI-базирани системи за подготовка, медицински и спортни технологии, както и създаване на стартиращи компании и spin-off продукти.

Инициативата се предлага да бъде реализирана като втори модул от Лабораторния комплекс на София Тех Парк, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Националната спортна академия „Васил Левски“ предоставя експертния си и лабораторен капацитет и ще бъде координатор на модула.

Министерският съвет компенсира с 1 186 674 евро семейства с деца, които не са приети в детски градини

Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Министерският съвет одобри позицията на България за Съвета на ЕС в областта на образованието

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, което ще се проведе на 29 и 30 януари в Никозия, Кипър.

Министрите ще обсъдят темата за инвестирането в професионалното развитие на учителите, в привлекателността на професията и оставането им в нея. На форума ще бъдат представени предприетите в България мерки и политики на национално ниво за насърчаване на привлекателността на учителската професия и за запазване на кадрите, както и за усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти.

В рамките на Съвета ще се проведе и дебат, посветен на европейското сътрудничество в образованието и обучението. България подкрепя тезата, че сътрудничеството в образованието дава инструменти, данни и партньорства, чрез които може да се подкрепят учителите, да се ускори дигиталната трансформация и да се свърже професионалното образование с нуждите на пазара на труда. То помага да се планират реформите така, че да бъдат едновременно национално значими, в синхрон с европейските политики и интегрирани с по-широките програми за конкурентоспособност и икономика.

Приета е Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2026-2030 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2026-2030 г. По този начин се осигурява възможността за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред различни групи от населението.

В програмата са заложени дейности като доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групи в риск, провеждане на образователни кампании, насочени към медицинските специалисти и различни групи от обществото, национална информационна кампания, подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ.

Програмата цели намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции (ХИВ, сифилис, гонорея, урогенитална хламидийна инфекция) в страната, укрепване на националните референтни лаборатории за вирусологична, микробиологична и имунологична диагностика на ХИВ И СПИ, както и укрепване на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. Чрез нея следва да се постигне подобряване на комуникацията с лицата от групите в риск и обществеността относно превенция и профилактика на СПИ, намаляване на стигмата и дискриминацията, както и подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ. Акцент в Прогрмата е