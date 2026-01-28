28.01.2026 14:01 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Общински съвет – Сливен не се влияе и остава стабилен в контекста на динамичната обстановка в национален и геополитически план. Такава оценка за работата на местния парламент даде неговият председател Димитър Митев. Днес той, заедно със своите заместници, проведе обичайната си пресконференция по повод утрешната сесия на Общинския съвет.

„Когато става въпрос за важни казуси за града, отделните групи се събираме и ги решаваме. Има уважение между колегите. Надявам се и след предизборната кампания, това да се запази!“, изрази надежди Митев. Той не скри своите опасения, че за местната власт, ще е много трудно да продължи да работи през настоящата година по Закона за удължаване на бюджета за 2025 г., който замразява текущото изпълнение на ключови проекти за Сливен.

„Моля всички политици от националното ръководство – вразумете се, бъдете нормални хора и мислете за българските граждани, не за вашите лични и партийни интереси!“.

Дневният ред на предстоящата редовна сесия включва 51 точки. До момента в деловодството на Общинския съвет е постъпило едно предложение, което касае урегулиране на имот – частна общинска собственост.

Сред точките, които предстоят да бъдат гласувани, Митев акцентира на изменението на Наредбата за местните такси и цени на услугите на територията на общината. По думите му промяната е формална и касае превалутирането на цените от левове в евро, съгласно Закона за въвеждането на новата валута. „Най-важното в случая е, че при преобразуването на стойностите на таксите, те ще се закръглят в полза на гражданите“, подчерта председателят. Той отчете, че процесът предвижда не само липсата на увеличение на крайните стойности, но и в определена степен, ще има и намаляване на тяхната тежест относно бюджета на домакинствата.

Друга точка от дневния ред предвижда общинските съветници да вземат решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на сливенското село Чинтулово до провеждането на избори. Процедурата се налага заради внезапната кончина на кмета на селото Иван Щилиянов.

Местният парламент утре ще гласува още приемането на план-сметката за битовите отпадъци и чистотата. Допълнителни разяснения по точката даде председателят на постоянната финансова комисия към общинския съвет Веселина Куртева. Тя изтъкна, че размерът на такса-смет през настоящия период остава непроменен, както за гражданите, така и за бизнеса. Това важи и за всички останали местни данъци и такси, които се определят по Наредбата. Куртева отчете, че изчисляването на таксата за смет ще продължи да бъде на базата на данъчната оценка на имотите, както досега. „Община Сливен остава с едни от най-ниските цени, които плаща за сметоизвозване - 115 лв. на тон и по новия договор за опериране на депото – 29,5 лв. В резултат на това окончателният вариант на план-сметката, който предстои да гласуваме, е 15 511 961 лв., или 7 931 140 евро“, посочи Куртева.

Сесията включва още гласуване на отчета за изпълнение на Програмата за общинска собственост, както и на годишния план за разпореждане с имоти – общинска собственост. Предстои да бъде гласуван и списъкът с общинските жилища по предназначение за 2026 г.

В хода на сесията предстои да бъде гласуван и актуализиран планът относно действията, фокусирани към овладяване на популацията на безстопанствените кучета в периода 2026-2030 г.

Сред точките попада и даването на съгласие Общината да се включи в партньорски проект заедно с противопожарната служба. Инициативата, по думите на Димитър Митев, се отнася за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Дейностите по проекта предвиждат тренировки и обучение, осигуряване на специализирана техника, както и участие в международни обучения и обмен на опит.

Други точки от дневния ред се отнасят за тръжни процедури на общински обекти, урегулиране на имоти и отпускане на финансови помощи на граждани.

На днешната пресконференция присъстваха зам.-председателите на местния парламент – Кольо Милев, Момчил Пантелеев и Стефан Пасков.

Сесията ще започне от 9 ч. в зала „Май“.

Повече от материалите по дневния ред може да прочетете на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite