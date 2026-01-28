28.01.2026 14:48 , Людмила Калъпчиева

Състезателите на Шах клуб „Сините Камъни“ постигнаха отлични резултати на силния международен шахматен турнир Купа „Траяна“, който се проведе в град Стара Загора в периода 23–25 януари 2026 г.

В престижната надпревара участваха близо 50 деца от България и чужбина, а турнирът се отличи с високо спортно ниво и сериозна конкуренция във всички възрастови групи. Въпреки това младите шахматисти от „Сините Камъни“ демонстрираха отлична подготовка, борбен дух и стабилна игра, завоювайки общо 7 медала – значим успех за клуба.

Отличията на състезателите:

Теодора Русева – второ място при момичетата до 9 години

Никола Малчев – трето място в генералното класиране и първо място при момчетата до 12 години

Мартин Бакалски – второ място при момчетата до 12 години

Димитър Маринов – трето място при момчетата до 12 години

Ния Малчева – второ място при момичетата до 12 години

Мария Очкова – първо място при момичетата до 16 години

Василена Очкова – второ място при момичетата до 16 години

Постигнатите резултати са доказателство за качествената работа в клуба, постоянството и таланта на младите състезатели, както и за подкрепата на треньорите и родителите.

Ръководството на Шах клуб „Сините Камъни“ поздравява всички участници за достойното представяне и им пожелава още много бъдещи успехи и победи по шахматните дъски.