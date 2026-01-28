Дигитален клуб към НЧ „Христо Смирненски 1944“ отвори врати в Сливен

28.01.2026 14:51 , Людмила Калъпчиева

Дигитален клуб към Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ официално отвори врати в град Сливен. Новото пространство предоставя безплатен достъп до дигитални ресурси, интернет и възможности за обучение в електронна среда за гражданите, съобщиха от културната институция.

Клубът е изграден по проект „Заедно в дигиталния свят – без възраст, без граници – изграждане на дигитален клуб при НЧ „Христо Смирненски 1944“ – Сливен“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новото пространство предлага ползване на компютърна техника и интернет, съдействие при работа с електронни административни услуги, участие в онлайн обучения, достъп до дигитални образователни ресурси, както и подкрепа при търсене на работа в онлайн среда.

Чрез своята дейност дигиталният клуб цели да насърчава дигиталното включване, ученето през целия живот и активното участие на гражданите в съвременната дигитална среда, независимо от възрастта и предишния им опит с технологии.

Услугите на дигиталния клуб са напълно безплатни и достъпни за всички желаещи. Той се намира в квартал „Република“ и работи от понеделник до петък, от 12:00 до 18:00 часа.