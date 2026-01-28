28.01.2026 14:53 , Людмила Калъпчиева

Близо 400 специалисти – ментори и експерти от подпомагащите професии – се обединиха в националната кампания „Семейство в действие“, чиято цел е да подкрепи семействата в България чрез психологическа помощ, образование и активна подкрепа. Това стана ясно по време на двудневна национална среща в Сливен, организирана от „Соник старт“.

По време на форума участниците обсъдиха съвременни подходи за работа с родители и деца, както и успешни практики от различни региони на страната. Основен акцент бе поставен върху необходимостта от навременна подкрепа за семействата в условията на динамични социални и икономически промени.

В рамките на кампанията специалистите ще оказват психологическо и семейно консултиране, ще съдействат при разрешаване на конфликти, ще организират обучения за родителски умения, както и ще предоставят подкрепа както на децата, така и на техните родители.

„Кампанията „Семейство в действие“ се бори с пасивността и негативните обществени нагласи и насърчава личностното израстване в различните форми на семейството. Тази мащабна задача е фактор за изграждането на по-здраво общество, като отговаря на реалните и нарастващи потребности на съвременното семейство“, коментира пред БТА създателят на инициативата доц. д-р Офелия Кънева.

Доц. д-р Офелия Кънева е носител на тазгодишния приз „Жена на годината“ в категория „Общество“, общественик и учен с над 20-годишен опит в икономиката и социалната сфера. Кампанията „Семейство в действие“ се очаква да достигне до широк кръг семейства в цялата страна и да допринесе за по-устойчиви и здрави семейни отношения.