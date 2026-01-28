Сливен, кратки вечерни новини, 28.01.2026 г., сряда

28.01.2026 16:01 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Общински съвет – Сливен запазва стабилност въпреки динамичната национална и геополитическа обстановка.

Общински съвет Сливен ще заседава утре от 09:00 часа с дневен ред от 51 точки.

На 28 януари 2026 г. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен бе официално открит дигитален клуб по процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сливен и акад. Иванка Денева получиха ново литературно признание чрез анализ на д-р Анжела Димчева – утвърден литературен критик и носител на наградата „Нешо Бончев“.

Сливенският митрополит Арсений посети Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

Заради ремонтни дейности в кв. „Речица“ се променя временно маршрутът на автобусите - промяната засяга линии 5, 6, 5М, както и междуградските линии Сливен – Старо село, Сливен – Злати войвода и Сливен – Коньово.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за дейността на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2024 година.