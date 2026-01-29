Зафиров и представител на ВКБООН обсъдиха миграцията и бежанците в България

29.01.2026 08:49 , Людмила Калъпчиева

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров и Седа Кузуджу, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България (ВКБООН), обсъдиха напредъка и предизвикателствата пред България по въпросите, свързани с миграцията и убежището по време на среща в Министерския съвет. Двамата разговаряха за постигнатото от правителството в рамките на тази една година по отношение на борбата с нелегалната миграция, възможността за присъединяването на България към Глобалния алианс срещу трафикантите на мигранти и въпросите, свързани с предоставянето на хуманитарна подкрепа и временна закрила за бежанците от Украйна. По време на срещата вицепремиерът Атанас Зафиров подчерта необходимостта от ясно разграничение на бежанците, които се нуждаят от хуманитарна подкрепа и мигрантите и нуждата от цялостен и структуриран подход, насочен едновременно към борбата с първопричините за миграцията и подсилването на мерките за завръщане и реадмисия, управлението на границите, борбата срещу трафика на хора, изграждането на капацитет в страните на транзит. Той бе категоричен, че това ще помогне за предотвратяване на нелегалната миграция и загубата на човешки живот.

От своя страна Седа Кузуджу потвърди необходимостта от продължаване на сътрудничеството с българското правителство. Бяха представени данни от социално-икономическо проучване на ВКБООН за украинските бежанци у нас. Поставени бяха въпроси, свързани с продължаването на сътрудничеството с Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и подготвяния изцяло нов Закон за международната закрила, свързан с приетия от ЕС Пакт за миграцията и убежището.

Вицепремиерът Зафиров посочи, че съвместната работа по законопроекта трябва да продължи и заяви принципна подкрепа центровете „Компас“ за закрила и включване в страната да продължат своята работа.

По време на срещата стана ясно, че с промени, одобрени на заседание на Националния оперативен щаб (НОЩ), децата на възраст от 0-16 години ще могат да продължат да се ползват от условията по Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, която е в действие от 1 май 2025 г. Досега в обхвата й бяха включени децата на възраст от 0-12 години.