На 29 януари 2026 г. (четвъртък), в часовия интервал от 14:00 до 16:00 часа, в пътния участък между кв. Козарево и с. Конаре, община Гурково, ще се проведе съвместно учение на спешните и спасителни служби.

В учението ще участват екипи на РБ ЦСМПВ – гр. Сливен, ЦСМП – гр. Сливен, ФСМП – гр. Твърдица, Дирекция „Национална система 112“ към МВР, както и РУ – Твърдица към ОДМВР – Сливен.

Целта на тренировката е подобряване на подготовката и координацията между институциите при изпълнение на първична спасителна мисия с хеликоптер, в условия, максимално близки до реална ситуация.

Във връзка с провеждането на учението е възможно временно затруднение на движението в посочения пътен участък. Гражданите се призовават към разбиране и съдействие, както и да спазват указанията на органите на реда, които ще бъдат на място.

Организаторите благодарят за търпението и съдействието.