На 28 януари от 14:00 часа в село Еленово бе официално открит първият от общо седем дигитални клуба, които се създават на територията на община Нова Загора по процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“.

Събитието бе открито от Катя Радева, секретар на НЧ „Светлина – 1908“, с. Еленово, която подчерта значението на инициативата за местната общност и ролята на читалището като естествен център за обучение, развитие и социално общуване.

На откриването присъстваха кметът на община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, кметът на село Еленово Диян Бонев, както и Валентина Сердарска – директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Нова Загора.

Дигиталният клуб в с. Еленово е оборудван със съвременна техника, която осигурява равен достъп до технологии и интернет за всички възрастови групи. Той ще подпомага повишаването на дигиталната грамотност, ще разширява възможностите за професионална реализация на жителите на селото и ще насърчава социалното общуване в условията на съвременната дигитална среда.

След успешния старт в Еленово предстои откриването и на останалите шест дигитални клуба, които ще функционират в:

с. Караново – НЧ „Паисий Хилендарски – 1927“

с. Коньово – НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1922“

с. Кортен – два клуба към НЧ „Светлина – 1872“ и НЧ „Светлина – 2000“

с. Новоселец – НЧ „Пробуда – 1928“

с. Пет могили – НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1926“

Община Нова Загора изразява своето уважение към екипите на читалищата за тяхната визия, ангажираност и упоритост. Пожеланието към новооткритите дигитални клубове е да бъдат оживени пространства за знания, идеи и общностен дух, които успешно да пренасят традициите на българското читалище в модерния дигитален свят.