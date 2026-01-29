Нов дигитален клуб към НЧ „Христо Смирненски 1944“ отвори врати в Сливен

29.01.2026 10:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На 19 януари отвори врати нов Дигитален клуб към Народно читалище „Христо Смирненски 1944“. Мястото е създадено с цел да осигури свободен и безплатен достъп до дигитални ресурси, интернет и възможности за обучение в електронна среда за гражданите.

Пространството предоставя възможност за използване на компютърна техника и интернет, съдействие при работа с електронни административни услуги, участие в онлайн обучения, достъп до дигитални образователни ресурси и подкрепа при онлайн търсене на работа. Чрез дейностите на клуба се насърчава активното участие на гражданите в дигиталната среда. Услугите са напълно безплатни за всички посетители.

Дигиталният клуб се намира на адрес:

гр. Сливен, кв. „Република“, ул. „Халката“ № 48 (зад бл. 38)

Работно време: понеделник – петък, от 12 до 18 часа.

Дигиталният клуб е изграден по Проект № BG-RRP-1.024-0687-С01

„Заедно в дигиталния свят – без възраст, без граници – изграждане на дигитален клуб при НЧ „Христо Смирненски 1944“-Сливен“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

С реализирането на проекта Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ допринася за разширяване на достъпа до дигитални услуги и за повишаване на дигиталните умения на местната общност в съответствие с целите на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU , като цялата отговорност за съдържанието се носи от НЧ „Христо Смирненски 1944“ и не отразява непременно официалното становище на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика в ролята му на Структура за наблюдение и докладване.