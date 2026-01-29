29.01.2026 10:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливенският клуб по ориентиране „Туида“ спечели 4 медала на Държавното първенство по ски ориентиране. Състезанието се проведе в периода от 23 до 25 януари в местността Куртово (Юндола).

Най-успешната група за сливенския клуб беше при момичетата до 14 години, като „Туида“ неизменно присъстваше на почетната стълбичка:

Даяна Анастасова е най-резултатният състезател за клуба с пълен комплект силни бягания: сребърен медал в спринта и два бронзови медала на средна и дълга дистанция.

Мартина Койнова направи отлично бягане на дългата дистанция, където спечели сребро. В спринта остана на секунди от медала и зае четвърто място, а на средна дистанция финишира шеста.

Николета Иванова направи силно представяне, влизайки в Топ 5 и в трите старта – четвърто място на средна и пето място на спринт и дълга.

Жоана Стоянова се класира на четвърто място на дълга дистанция и на мето място на спринт и средна. В същата група участие записа и Владимира Георгиева, която се класира на дванадесето място на средна дистанция.

При младежите до 20 г. (M20) Христо Стоянов записа две шести места – на спринт и средна дистанция.

При ветераните Ивайло Величков (M40) се класира пети на спринта и шести на средна дистанция. В група M55 Росен Стефанов постигна най-доброто си класиране на дълга дистанция и зае пето място.

В елитната група при мъжете (M21E) Мирослав Куртев стартира и в трите дни, като най-доброто му класиране е двадесет и първо място на спринта.

Треньори на клуба са Кристина Василева, Веселин Василев и Ивайло Величков.