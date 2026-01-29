Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.01.2026 г.

29.01.2026 11:39 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.01.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от РУ-Сливен са задържали двама мъже за кражби на лични вещи от жилищни сгради. Полицейските служители започват работа по случай на заявена кражба от входа на жилищна сграда на бул. „Хр. Ботев“ в град Сливен. Откраднати са обувки на стойност 740 лева. Сигналът е подаден на 15 януари. След проведените издирвателни действия са установени двама криминално проявени мъже на 38 и 48 години от град Сливен. В хода на работата по случая се установява, че двамата са съпричастни към друга подобна кражба на стойност около 950 лева. Двамата са задържани за 24 часа. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са установили неправоспособен водач на електрически мотопед като превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. Проверката е извършена на 28 януари, около 12,00 часа, в град Нова Загора. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: 39-годишен водач на лек автомобил „Пежо Боксер“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 28 януари, в 22,36 часа, в град Твърдица, по време на ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,30 промила/. На водача е издаден талон за медицинско изследване. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.